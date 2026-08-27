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Уничтожение техники российских захватчиков, скриншот видео
Вражеские «Град», МТ-ЛБ и мотоциклы рашистов уничтожили дроны на Гуляйпольском направлении (ВИДЕО)https://racurs.ua/n215862-vrajeskie-grad-mt-lb-i-motocikly-rashistov-unichtojili-drony-na-gulyaypolskom-napravlenii-video.htmlРакурс
На Гуляйпільському напрямку українські дрони знищили різноманітну техніку та особовий склад російських загарбників.
Відповідне відео сьогодні, 27 серпня, опублікувала прес-служба ДПСУ.
Ворожі «Град», МТ-ЛБ, мотоцикли, вантажівки й квадроцикли. І, звісно ж, піхота противника — усе це йде в утиль у зоні відповідальності прикордонного підрозділу «Фенікс», — вказано в описі відео.
На відео показні моменти завдання ударів, зняті камерами FPV-дронів, та наслідки влучань.