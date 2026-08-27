На Гуляйпільському напрямку українські дрони знищили різноманітну техніку та особовий склад російських загарбників.

Відповідне відео сьогодні, 27 серпня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Ворожі «Град», МТ-ЛБ, мотоцикли, вантажівки й квадроцикли. І, звісно ж, піхота противника — усе це йде в утиль у зоні відповідальності прикордонного підрозділу «Фенікс», — вказано в описі відео.