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Знищення техніки російських загарбників, скріншот відео
Ворожі «Град», МТ-ЛБ і мотоцикли рашистів знищили дрони на Гуляйпільському напрямку (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n215862-voroji-grad-mt-lb-i-motocykly-rashystiv-znyschyly-drony-na-gulyaypilskomu-napryamku-video.htmlРакурс
На Гуляйпільському напрямку українські дрони знищили різноманітну техніку та особовий склад російських загарбників.
Відповідне відео сьогодні, 27 серпня, опублікувала прес-служба ДПСУ.
Ворожі «Град», МТ-ЛБ, мотоцикли, вантажівки й квадроцикли. І, звісно ж, піхота противника — усе це йде в утиль у зоні відповідальності прикордонного підрозділу «Фенікс», — вказано в описі відео.
На відео показні моменти завдання ударів, зняті камерами FPV-дронів, та наслідки влучань.