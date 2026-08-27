Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Знищення техніки російських загарбників, скріншот відео

Ворожі «Град», МТ-ЛБ і мотоцикли рашистів знищили дрони на Гуляйпільському напрямку (ВІДЕО)

27 сер 2026, 10:47
999

На Гуляйпільському напрямку українські дрони знищили різноманітну техніку та особовий склад російських загарбників.

Відповідне відео сьогодні, 27 серпня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Ворожі «Град», МТ-ЛБ, мотоцикли, вантажівки й квадроцикли. І, звісно ж, піхота противника — усе це йде в утиль у зоні відповідальності прикордонного підрозділу «Фенікс», — вказано в описі відео.

На відео показні моменти завдання ударів, зняті камерами FPV-дронів, та наслідки влучань.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів