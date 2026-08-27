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Ракурс
Последствия российской атаки в Киевской области, фото: ГСЧС

В Бориспольском районе на девяти локациях ликвидируют пожары после российской атаки (ФОТО, ВИДЕО)

27 авг 2026, 12:51
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На Київщині триває ліквідація наслідків російської атаки.

Про це сьогодні, 27 серпня, вдень повідомила прес-служба ДССН.

У Бориспільському районі рятувальники працюють на 9 локаціях. Серед них — приватні житлові будинки, складські приміщення та осередки загоряння в екосистемах, — розповіли у відомстві.

Зазначається, що роботу надзвичайників ускладнюють повторні російські атаки — вже декілька разів доводилося переривали гасіння через загрозу повторних ударів та відходити до безпечних місць.

До ліквідації пожеж залучені додаткові сили та засоби ДСНС.

Наслідки російської атаки на Київщині, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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