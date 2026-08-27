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Наслідки російської атаки на Київщині, фото: ДСНС
У Бориспільському районі на дев’яти локаціях ліквідовують пожежі після російської атаки (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n215865-u-boryspilskomu-rayoni-na-dev-yaty-lokaciyah-likvidovuut-pojeji-pislya-rosiyskoyi-ataky-foto.htmlРакурс
На Київщині триває ліквідація наслідків російської атаки.
Про це сьогодні, 27 серпня, вдень повідомила прес-служба ДССН.
У Бориспільському районі рятувальники працюють на 9 локаціях. Серед них — приватні житлові будинки, складські приміщення та осередки загоряння в екосистемах, — розповіли у відомстві.
Зазначається, що роботу надзвичайників ускладнюють повторні російські атаки — вже декілька разів доводилося переривали гасіння через загрозу повторних ударів та відходити до безпечних місць.
До ліквідації пожеж залучені додаткові сили та засоби ДСНС.