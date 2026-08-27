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Силы обороны поразили командные пункты рашистов, инфографика: Генштаб ВСУ

Ракетами поражен основной и запасной командные пункты рашистов в Донецке — Генштаб

27 авг 2026, 13:08
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Сили оборони України вчора, 26 серпня, та в ніч на сьогодні, 27 серпня, уразили низку важливих об'єктів російських загарбників.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зокрема:

  • у районі міста Донецьк ракетами повітряного базування уражено основний та запасний командні пункти російських окупантів;
  • у районі Чонгара Херсонської області іншими засобами уражено ремонтно-відновлювальний підрозділ противника та пункт управління БпЛА в Оленівці (тимчасово окупований Крим);
  • уражено райони зосередження живої сили окупантів у районах Новопетрівки Запорізької області та Восході (тимчасово окупований Крим).

Ступінь завданих збитків та втрати ворога уточнюються.

Вчора, 26 серпня, у соцмережах з’явилися відео, котрі показують момент ракетного удару по Донецьку.

Крім того, за результатами аналізу додаткових даних було уточнено результати ураження НПЗ «Афипский» в Краснодарському краї РФ, котре було здійснене 25 серпня.

Встановлено, що 25 серпня 2026 року внаслідок ураження нафтопереробного заводу «Афипский» в Краснодарському краї рф підтверджено пошкодження технологічної установки ЕЛОУ АТ, установки газофракціонування та ділянки трубопроводу, — додали у Генштабі.

Источник: Ракурс


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