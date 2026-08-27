Ракетами поражен основной и запасной командные пункты рашистов в Донецке — Генштабhttps://racurs.ua/n215866-raketami-porajen-osnovnoy-i-zapasnoy-komandnye-punkty-rashistov-v-donecke-genshtab.htmlРакурс
Сили оборони України вчора, 26 серпня, та в ніч на сьогодні, 27 серпня, уразили низку важливих об'єктів російських загарбників.
Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Зокрема:
- у районі міста Донецьк ракетами повітряного базування уражено основний та запасний командні пункти російських окупантів;
- у районі Чонгара Херсонської області іншими засобами уражено ремонтно-відновлювальний підрозділ противника та пункт управління БпЛА в Оленівці (тимчасово окупований Крим);
- уражено райони зосередження живої сили окупантів у районах Новопетрівки Запорізької області та Восході (тимчасово окупований Крим).
Ступінь завданих збитків та втрати ворога уточнюються.
Вчора, 26 серпня, у соцмережах з’явилися відео, котрі показують момент ракетного удару по Донецьку.
Крім того, за результатами аналізу додаткових даних було уточнено результати ураження НПЗ «Афипский» в Краснодарському краї РФ, котре було здійснене 25 серпня.
Встановлено, що 25 серпня 2026 року внаслідок ураження нафтопереробного заводу «Афипский» в Краснодарському краї рф підтверджено пошкодження технологічної установки ЕЛОУ АТ, установки газофракціонування та ділянки трубопроводу, — додали у Генштабі.