Сили оборони уразили командні пункти рашистів, інфографіка: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n215866-raketamy-urajeno-osnovnyy-i-zapasnyy-komandni-punkty-rashystiv-u-donecku-genshtab.html

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Сили оборони України вчора, 26 серпня, та в ніч на сьогодні, 27 серпня, уразили низку важливих об'єктів російських загарбників.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зокрема:

у районі міста Донецьк ракетами повітряного базування уражено основний та запасний командні пункти російських окупантів;

у районі Чонгара Херсонської області іншими засобами уражено ремонтно-відновлювальний підрозділ противника та пункт управління БпЛА в Оленівці (тимчасово окупований Крим);

уражено райони зосередження живої сили окупантів у районах Новопетрівки Запорізької області та Восході (тимчасово окупований Крим).

Ступінь завданих збитків та втрати ворога уточнюються.

Вчора, 26 серпня, у соцмережах з’явилися відео, котрі показують момент ракетного удару по Донецьку.

Крім того, за результатами аналізу додаткових даних було уточнено результати ураження НПЗ «Афипский» в Краснодарському краї РФ, котре було здійснене 25 серпня.