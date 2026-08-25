Сили оборони вразили переробні заводи ворога, інфографіка: Генштаб ЗСУ

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Сили оборони України в ніч на сьогодні, 25 серпня, уразили потужності нафтопереробного заводу «Афіпський» у Краснодарському краї РФ.

Підтверджується пожежа на території підприємства, ступінь завданих збитків уточнюється. Про це повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ.

Афіпський НПЗ — одне з великих нафтопереробних підприємств Краснодарського краю. Проєктна потужність становить 6,25 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє, зокрема, дизель, бензинові компоненти та задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії, — розповіли у Генштабу.

Відео з наслідками удару по Афіпському НПЗ раніше сьогодні з’явилися у соцмережах.

Крім того, підтверджено ураження у ніч на 24 серпня двох установок сепарації газу У-272 на Астраханському газопереробному заводі в Астраханській області РФ.

Астраханський ГПЗ — це велике підприємство російської газопереробної промисловості, що входить до системи «Газпрому»:

проектна потужність становить до 12 млрд куб. м газу на рік та близько 7,3 млн тонн газового конденсату на рік;

підприємство виробляє товарний природний газ, стабільний газовий конденсат, бензини, дизельне паливо, мазут, скраплені вуглеводневі гази та технічну сірку;

продукція Астраханського ГПЗ використовується для забезпечення російської армії, а технічна сірка застосовується у виробництві вибухових речовин.