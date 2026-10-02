Росіяни тричі атакували селище на Харківщині. Фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n216605-okupanty-zavdaly-potriynogo-udaru-po-selyschu-na-harkivschyni-ie-poraneni.html

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Армія Російської Федерації продовжує цілеспрямовано бити по населених пунктах в Україні.

У п’ятницю, 2 жовтня, ударні БпЛА ворога вдарили по житловому сектору селища Шевченкове Куп’янського району Харківської області. Дрон влучив у двоповерховий багатоквартирний будинок. Внаслідок атаки також виникла пожежа площею 150 кв. м. Про це ДСНС повідомила у Telegtram.

Згодом росіяни повторно атакували цю локацію. Безпілотник влучив у землю, але був пошкоджений автомобіль екстреної медичної допомоги.

Ще через деякий час окупанти вдарили ще раз житловому сектору. Влучання зафіксували в іншому двоповерховому будинку.

Наразі відомо, що троє осіб постраждали.

Нагадаємо, 2 жовтня росіяни скинули авіаційні бомби на Слобідський та Немишлянський райони Харкова. Двоє осіб загинули. Також постраждали 36 людей, серед них — троє дітей. У місцях влучань пошкоджено близько 20 житлових будинків, офісні будівлі, навчальний заклад та автомобілі.