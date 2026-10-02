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Ракурс
У Харкові різко зросла кількість загиблих і постраждалих. Фото:

Різко зросла кількість загиблих і постраждалих у Харкові

2 жов 2026, 19:26
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У Харкові зросла кількість постраждалих внаслідок бомбардування приватного сектора.

У Слобідському та Немишлянському районах міста сьогодні влучили три російські керовані авіабомби. У місцях влучань пошкоджено близько 20 житлових будинків, офісні будівлі, навчальний заклад та автомобілі. Про це керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов та міський голова Харкова Ігор Терехов повідомили у Telegram.

Наразі відомо вже двох загиблих. Також постраждали 36 людей, серед них — троє дітей. В операційній перебуває 48-річний чоловік, іншим пораненим теж надають необхідну медичну допомогу.

На місці працюють екстрені служби. Триває ліквідація наслідків.

Нагадаємо, 2 жовтня російські керовані авіабомби влучили в приватних секторах Слобідського та Немишлянського районах. В одному з місць прильотів був повністю зруйнований житловий будинок. Спочатку повідомляли про одного загиблого та 17 постраждалих.

Джерело: Ракурс


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