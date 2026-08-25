Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Сили оборони пошкодили ворожий винищувач МіГ-29, інфографіка: Генштаб ЗСУ

Уражено комплекси РЕБ та пошкоджено винищувач МіГ-29 ворога — Генштаб

25 сер 2026, 13:08
999

Сили оборони вчора, 24 серпня та в ніч на сьогодні, 25 серпня, уразили низку військових цілей російського агресора. Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зокрема, уражено:

  • спеціалізований комплекс радіоелектронної боротьби «Пересвет-М» у Луганську;
  • станцію радіоелектронного пригнічення супутникового зв’язку Starlink у Мирному (тимчасово окупований Крим);
  • склад паливно-мастильних матеріалів та боєприпасів противника у Бердянську Запорізької області;
  • склади матеріально-технічних засобів підрозділу окупантів у Приморську Запорізької області.

За результатами аналізу даних підтверджено пошкодження 24 серпня 2026 року винищувача МіГ-29 на аеродромі «Міллерово» у Ростовській області рф, — додали у Генштабі.

Ступінь завданих збитків уточнюється.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів