Силы обороны повредили вражеский истребитель МиГ-29, инфографика: Генштаб ВСУ

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Сили оборони вчора, 24 серпня та в ніч на сьогодні, 25 серпня, уразили низку військових цілей російського агресора. Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зокрема, уражено:

спеціалізований комплекс радіоелектронної боротьби «Пересвет-М» у Луганську;

станцію радіоелектронного пригнічення супутникового зв’язку Starlink у Мирному (тимчасово окупований Крим);

склад паливно-мастильних матеріалів та боєприпасів противника у Бердянську Запорізької області;

склади матеріально-технічних засобів підрозділу окупантів у Приморську Запорізької області.

За результатами аналізу даних підтверджено пошкодження 24 серпня 2026 року винищувача МіГ-29 на аеродромі «Міллерово» у Ростовській області рф, — додали у Генштабі.

Ступінь завданих збитків уточнюється.