Поражение российской РЛС, скриншот видео

https://racurs.ua/n215872-sbs-porazili-rossiyskoe-nebo-u-na-aerodrome-v-rostovskoy-oblasti-video.html

Ракурс

Рота дальнього ураження 429-ї бригади «АХІЛЛЕС» уразила ворожу радіолокаційну станцію «Небо-У» на аеродромі «Міллерово» у Ростовській області РФ.

Відповідне відео сьогодні, 27 серпня, опубліковане на Фейсбук-сторінці бригади.

Встановлюємо вогневий контроль над військовим аеродромом «Міллерово» у ростовській області рф, за 170 км від лінії бойового зіткнення, — вказано в описі відео.

Зазначається, що цю локацію росіяни використовують для здійснення повітряного терору проти східних, центральних та північних регіонів України. Ворог звідси регулярно запускає «шахеди» та інші типи ударних та імітаційних безпілотників.

Орієнтовна вартість РЛМ «Небо-У» становить близько 100 млн дол. США.