Рашисты днем ​​28 августа активно атаковали Украину беспилотниками

https://racurs.ua/n215907-sem-banderoley-i-70-reaktivnyh-bpla-atakovali-ukrainu-v-techenie-dnya-vozdushnye-sily.html

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Російські загарбники протягом сьогоднішнього дня, 28 серпня, із 6.30 по 19.00 атакували Україну сімома S8000 «Бандероль» та 96 ударними БпЛА (понад 70 із них — реактивні).

Більшість дронів ворог спрямував у бік Києва. Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Станом на 19.00 в повітряному просторі перебувало ще близько 10 реактивних ударних безпілотників.