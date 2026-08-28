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Рашисты днем ​​28 августа активно атаковали Украину беспилотниками

Семь «бандеролей» и 70 реактивных БпЛА атаковали Украину в течение дня — Воздушные силы

28 авг 2026, 20:26
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Російські загарбники протягом сьогоднішнього дня, 28 серпня, із 6.30 по 19.00 атакували Україну сімома S8000 «Бандероль» та 96 ударними БпЛА (понад 70 із них — реактивні).

Більшість дронів ворог спрямував у бік Києва. Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Станом на 19.00 в повітряному просторі перебувало ще близько 10 реактивних ударних безпілотників.

За попередніми даними, протиповітряною обороною протягом дня збито/подавлено шість S8000 «Бандероль» та 73 ударних БпЛА, — розповіли в Повітряних силах.

Источник: Ракурс


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