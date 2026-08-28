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Рашисты днем 28 августа активно атаковали Украину беспилотниками
Семь «бандеролей» и 70 реактивных БпЛА атаковали Украину в течение дня — Воздушные силыhttps://racurs.ua/n215907-sem-banderoley-i-70-reaktivnyh-bpla-atakovali-ukrainu-v-techenie-dnya-vozdushnye-sily.htmlРакурс
Російські загарбники протягом сьогоднішнього дня, 28 серпня, із 6.30 по 19.00 атакували Україну сімома S8000 «Бандероль» та 96 ударними БпЛА (понад 70 із них — реактивні).
Більшість дронів ворог спрямував у бік Києва. Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.
Станом на 19.00 в повітряному просторі перебувало ще близько 10 реактивних ударних безпілотників.
За попередніми даними, протиповітряною обороною протягом дня збито/подавлено шість S8000 «Бандероль» та 73 ударних БпЛА, — розповіли в Повітряних силах.