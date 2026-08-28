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Ракурс
Рашисти вдень 28 серпня активно атакували Україну безпілотниками

Сім «бандеролей» та 70 реактивних БпЛА атакували Україну протягом дня — Повітряні сили

28 сер 2026, 20:26
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Російські загарбники протягом сьогоднішнього дня, 28 серпня, із 6.30 по 19.00 атакували Україну сімома S8000 «Бандероль» та 96 ударними БпЛА (понад 70 із них — реактивні).

Більшість дронів ворог спрямував у бік Києва. Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Станом на 19.00 в повітряному просторі перебувало ще близько 10 реактивних ударних безпілотників.

За попередніми даними, протиповітряною обороною протягом дня збито/подавлено шість S8000 «Бандероль» та 73 ударних БпЛА, — розповіли в Повітряних силах.

Джерело: Ракурс


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