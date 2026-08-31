Суд в Финляндии смягчил приговор российскому неонацисту, осужденному за военные преступления в Украине

Воислав Торден, фото: crime-ua.com

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У Фінляндії Апеляційний суд Гельсінкі пом’якшив вирок у справі про воєнні злочини громадянина Росії Воїслава Тордена — заступника керівника батальйону «Русич», якого торік Гельсінський окружний суд засудив до довічного ув’язнення за воєнні злочини, скоєні на сході України.

Апеляційний суд визнав Тордена винним у трьох воєнних злочинах і призначив 12,5 років ув’язнення. Про це сьогодні, 31 серпня, повідомило видання Yle.

Зазначається, що в апеляції Торден вимагав виправдати його або принаймні пом’якшити покарання. Прокурор, зі свого боку, просив покарати Тордена за п’ятьма воєнними злочинами.

У березні 2025 року Окружний суд Гельсінкі засудив Тордена до довічного терміну за чотири (з п’яти висунутих) військових злочинів. Звинувачення пов’язані із діяльністю «Русича» на сході України у вересні 2014 року.

За версією слідства, Торден та учасники «Русича» причетні до вбивства 22 та поранення ще чотирьох українських солдатів. Йшлося про засідку проти батальйону «Айдар», здійснену у Луганській області 5 вересня 2014 року із зловживанням прапором України. У ній група «Русич» брала участь як частина батальйону «Бетмен» та інших формувань.

Звинувачення стверджувало, що учасники угруповання обманом змусили зупинитися групу українських військових, яка їхала машинами, після чого відкрили вогонь.

Торден заперечував і свою посаду в групі, і участь у засідці.

Апеляція визнала — він стріляв із легкого кулемета по українських солдатах і цим вчинив воєнний злочин. Натомість суд вважає недоведеним, що поранених розстріляв сам Торден або двоє інших членів «Русича».

Водночас апеляція вважає - беручи участь у спільному діянні з іншими формуваннями, Торден частково відповідальний за вбивства і поранення військових.

Також за висновком апеляції:

Торден вчинив воєнний злочин, коли сфотографував командира «Русича», який позував перед сильно обгорілим і ще палаючим тілом загиблого українського солдата, і поширив це фото в соцмережах;

суд також визнав воєнним злочином те, що він повідомляв в інтернеті та соцмережах: правило групи — полонених не брати, «Русич» милості не дає;

апеляція відхилила пункт про те, що на щоці одного українського солдата гострим предметом видавили символ «Русича». На думку суду, за доказами рана була поверхневою, без кровотечі, а ушкодження щоки — короткочасним. Тому це не вважали воєнним злочином як дію, що завдає сильного фізичного чи психічного страждання.

Суд також зобов’язав Тордена виплатити відшкодування пораненим у засідці військовим і родичам загиблих.

Джерело: Yle