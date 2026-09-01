БпЛА ударили по порту Усть-Луга в Ленинградской области РФ. Фото:

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Ракурс

Порт Усть-Луга в Ленінградській області РФ зазнав атаки БпЛА.

Вночі у вівторок, 1 вересня, в районі порту прогриміла серія вибухів, а також була зафіксована масштабна пожежа. Загалом уночі над Ленінградською областю російська ППО «збила» 37 безпілотників. Про це повідомив губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко.

Наразі, як стверджує представник диктатури, на місці надзвичайної події працюють екстрені служби, також наразі триває відбиття атаки. Ще уточняється інформація щодо наслідків та масштабів руйнувань.

Як відомо, Усть-Луга вважається одним з двох найбільших нафтових хабів РФ на північному заході. З цього порту щодня експортуються величезні обсяги нафти. У 2025 році через порт Усть-Луга пройшло близько 32,9 млн т нафтопродуктів, а щоденний обсяг перевалки сирої нафти становить приблизно 700 тис. барелів.

Нагадаємо, 28 серпня українські дрони FP-1 атакували нафтопереробний завод «Славнефть-ЯНОС» у Ярославській області РФ. Це один із найбільших російських нафтопереробних заводів з потужністю близько 15 млн т нафти на рік.