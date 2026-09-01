Украинская ПВО ночью обезвредила 199 российских воздушных целей. Фото:

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Ракурс

Країна-агресор Росія вночі 1 вересня масовано атакувала Україну з повітря.

Ворог з Брянської, Курської, Воронезької та Ростовської областей запустив балістичні ракети «Іскандер-М"/KN-23/С-400 та протикорабельні ракети «Циркон». З Новоросійська летіли крилаті ракети «Калібр», а з повітряного простору над акваторією Чорного моря протирадіолокаційні ракети Х-31П. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

Із Брянської області РФ та з акваторії Азовського моря Україну атакували S8000 «Бандероль». Крім того, 218 ударних БпЛА типу Shahed (близько третини — реактивні) та дрони-імітатори типу «Пародія» летіли з російських Курська, Міллерово, Орла, Приморсько-Ахтарськ, а також окупованих Донецька та Криму.

Основними напрямками удару була Одещина та Київщина. Напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі групи.

Наразі відомо, що ППО знешкодила 199 цілей:

п’ять балістичних ракет Іскандер-М/KN-23/С-400;

дві S8000 «Бандероль»;

п’ять крилатих ракет «Калібр»;

187 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера» та дронів інших типів.

Російські ракети та БпЛА влучили на 28 локаціях, а збиті цілі та уламки впали на 10 локаціях. Крім того, частина ворожих ракет не досягла своїх цілей, інформація щодо їх локації уточнюється.

Нагадаємо, у понеділок, 1 серпня, окупанти спрямували ударні БпЛА типу Shahed на міжнародний пункт пропуску для поромного сполучення «Орлівка», що на кордоні з Румунією. Ворожі дрони влучили по будівлі та території пункту пропуску.