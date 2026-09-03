Украинская ПВО ночью обезвредила 135 из 163 российских дронов. Фото:

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Ракурс

Країна-агресор РФ вночі 3 вересня атакувала Україну 163 безпілотниками.

З окупованих Криму та Донецька, а також російських Міллерово й Орла ворог запустив ударні БпЛА типу Shahed (близько половини з них були реактивні), S8000 «Бандероль», Гербера та дрони-імітатори типу «Пародія». Ворожу атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі групи. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

Українська ППО змогла знешкодити 135 цілей противника. При цьому зафіксовані влучання дронів на 15 локаціях, а на чотирьох локаціях впали уламки.

На Київщині, як поінформував у Telegram голова ОВА Тимур Ткаченко, у Бориспільському районі осколкові поранення отримав чоловік, якого довелося госпіталізувати. Обстріл пошкодив складські приміщення, адміністративну будівлю, магазин та МАФи.

Дрони також атакували Миколаїв. За інформацією місцевої влади, в місті пошкоджено 15 будинків та три авто. У Галицинівській громаді пошкоджено будівлю непрацюючого закладу соціального напрямку, а у Куцурубській — приватний нотаріус. Ніхто не травмувався.

У Черкаські області вночі ППО знешкодила сім російських дронів. В обласній військовій адміністрації заявили про пошкодження лінію електропередач і сонячних панелей приватного підприємства на Золотоніщині.

ДСНС повідомила, що в Хмельницькому уламки російського БпЛА впали на територію підприємства. Там був пошкоджений склад і загорілася вантажівка. Зазнав поранень водій авто, якого госпіталізували. Під час повторної атаки пожежа спалахнула на території ще одного підприємства області.

Нагадаємо, вночі 3 вересня внаслідок російського удару по багатоповерхівці в Одесі постраждали 17 людей. Серед поранених — троє дітей. Обстріл призвів до пошкодження квартир з 10-го по 17-й поверхи 21-поверхового житлового будинку. Також пошкоджено автомобілі.