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Ракурс
Серия взрывов прогремела в морском порту Сочи. Фото:

Украинские БЕКы атаковали российский город Сочи — порт в дыму (ФОТО)

3 сен 2026, 11:55
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Серія вибухів прогриміла у російському морському порту Сочі 3 вересня.

Причал після атаки надводних безпілотників затягнуло димом. Місцева влада закликала громадян терміново покинути території порту. Попередньо, було влучання в установку зенітного ракетно-гарматного комплексу «Панцир-С1». Про це повідомили моніторингові канали та місцеві медіа з посиланням на інформацію очевидців.

Тим часом Telegram-RFYFKExilenova+ повідомив, що безпілотні екіпажні катери вдарили по судну постачання NEFRIT, яке було призначене для забезпечення морських нафтогазових операцій. Це судно працювало в районі Новоросійська та Чорного моря й ходило під російським прапором.

Нагадаємо, 1 вересня в порту Усть-Луга в Ленінградській області РФ під час атаки БпЛА прогриміла серія вибухів, а також була зафіксована масштабна пожежа. Загалом уночі над Ленінградською областю російська ППО «збила» 37 безпілотників.

Источник: Ракурс


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