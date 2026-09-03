В Киеве произошла новая стрельба, есть пострадавший. Фото: НПУ

https://racurs.ua/n216003-neizvestnyy-ustroil-strelbu-v-svyatoshinskom-rayone-kieva-est-postradavshiy.html

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Стрілянина сталася в одному з районів Києва.

У четвер, 3 вересня, правоохоронці отримали інформацію про стрілянину у Святошинському районі. Наразі відомого про одного постраждалого, якому надають допомогу лікарі. Наразі триває спеціальна поліцейська операція по затриманню озброєного злочинця. Про це поліція Києва повідомила у Telegram.

Зазначається, що по тривозі підняли особовий склад територіального та головного управлінь поліції. До пошуків та затримання підозрюваного залучено також додаткові сили поліції, зокрема бійців спецпідрозділу КОРД.

У Тelegram-каналах писали, що стрілянина сталась біля лікарні поблизу станції метро Житомирська.

Нагадаємо, 2 вересня в Дніпровському районі Києва виник збройний конфлікт між СБУ та ГУР, внаслідок якого постраждало троє співробітників Головного управління розвідки.

Президент Володимир Зеленський назвав інцидент між спецслужбами «абсолютно ганебним». І доручив Офісу генпрокурора та ДБР з’ясувати всі обставини, а СБ України та Головному управлінні розвідки — провести внутрішні розслідування.