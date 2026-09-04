ТЦКшник сломал руку мужчине на Черниговщине. Фото: ГБР

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Ракурс

Працівник ТЦК зламав чоловікові руку під час затримання у Чернігівській області.

Інцидент трапився 18 червня в місті Прилуки. Представники Територіального центру комплектування разом із поліцейським проводили заходи з оповіщення. Під час перевірки документів правоохоронець з’ясував, що зупинений чоловік не перебуває у розшуку, дотримується правил військового обліку та не підлягає мобілізації. Про це 4 вересня повідомило Державне бюро розслідувань.

Однак, як зазначили в ДБР, сержант ТЦК разом із колегою вирішили силою заштовхати людину в бус. Зловмисники заламали потерпілому руки за спину та почали силоміць вести до авто. Через дії військкомів чоловік отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості — закритий уламковий перелом плечової кістки зі зміщенням та ушкодженням променевого нерва.

У ДБР наголосили, що подібні дії не лише завдають шкоди потерпілим, а й підривають авторитет ЗСУ та формують негативне ставлення українців до ТЦК під час війни.

Зловмиснику повідомили про підозру за (перевищення службових повноважень в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 12 років тюрми.

Нагадаємо, 3 вересня в Одеській області в одному із сіл Балтської громади працівник ТКЦ під час виконання своїх службових обов’язків наїхав на хлопчика двох з половиною років, коли той відійшов від батька. З місця ДТП зловмисник утік, а дитина отримала тілесні ушкодження і була госпіталізація.