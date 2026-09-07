РФ ночью атаковала 92 дронами, ПВО смогла обезвредить 71 цель. Фото:

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Країна-агресор Росія вночі атакувала Україну 92 безпілотниками.

Ворог запустив з окупованих Криму та Донецька, а також російських Орла й Приморсько-Ахтарська 92 ударних БпЛА типу Shahed (в тому числі реактивними), «Гербера», дрони-імітатори типу «Пародія», а також S8000 «Бандероль». Відбивали атаку авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі групи. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

Протиповітряна оборона змогла знешкодити 71 ворожий БпЛА. Ще на 12 локаціях були влучання, а на одній локації впали уламки.

ДСНС поінформувала, що у Запоріжжі росіяни атакували безпілотними літальними апаратами один із районів обласного центру. На території одного з торгових центрів виникли шість пожеж загальною площею 700 кв. м. Для ліквідації наслідків залучалося 40 рятувальників та 10 одиниць техніки.

Також ворог бив по двох районах Одещини. За інформацією Держслужби з надзвичайних ситуацій, в Одеському районі горіли два автомобілі та суха трава. Обстріл пошкодив паркани, фасад і скління двох житлових будинків.

В Ізмаїльському районі внаслідок російської атаки був пошкоджений житловий будинок, також виникло загоряння двох легковиків та надвірної споруди.

Нагадаємо, 4 вересня російські безпілотники в Одеській області атакували склади з продовольчими та промисловими товарами. Внаслідок влучань було пошкоджене скління та фасад складської будівлі, також загорілися п’ять вантажних автомобілів. Постраждали двоє осіб.