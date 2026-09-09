Украинские оружейники официально представили боражирующий боеприпас RAM-2X. Фото:

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Ракурс

Баражуючий боєприпас RAM-2X офіційно представили в УКРАХНІ.

Ця система з X-подібним крилом вже зарекомендувала себе серед військових. За останні два роки війни дрон фігурував у безлічі благодійних зборів від фондів, а також на відео бойової роботи. Але через безпекові обмеження ця інформація залишалася анонімною. Однак Ukrspecsystems вже офіційно представила цю зброю. Про це компанія 9 вересня повідомила у Facebook.

Зазначається, що з 2024 року українські військові, озброєні барражуючими боєприпасами сімейства RAM, завдали ударів по тисячах ворожих цілей. В основному цими боєприпасами били по російській ППО — пускових установках, пошуково-навідних радіолокаційних станціях, перевантажувачах, командних пунктах батальйонів. Наразі відомо про понад 410 підтверджених ударів по цілях протиповітряної оборони противника, кожен з яких зафіксовано на відео.

Нагадаємо, Україна вперше показала пускову установку зенітних ракет «Корал», яка призначена для перехоплення повітряних і балістичних цілей. Корпорація «Укроборонпром» оприлюднила світлину, на якій показано запуск ракети із самохідної пускової установки на шасі чеської вантажівки Tatra.