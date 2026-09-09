Мария Вдовиченко, фото: Офис генерального прокурора

https://racurs.ua/n216127-pervaya-zamestitel-genprokurora-napisala-zayavlenie-ob-otstavke-smi.html

Ракурс

Марія Вдовиченко — перша заступниця генпрокурора — написала заяву про відставку.

Про це сьогодні, 9 вересня, повідомило агентство «Укрінформ» з посиланням на керівницю управління інформаційної політики та комунікацій Офісу генпрокурора Мар’яну Гайовську-Ковбасюк.

Так, Марія Вдовиченко написала заяву про відставку, — зазначила Гайовська-Ковбасюк.

На сайті Офісу генпрокурора у розділі «Керівництво» серед заступників генпрокурора Вдовиченко вже не значиться.

Нагадаємо, 4 вересня НАБУ і САП заявили про викриття в межах операції «Карфаген» злочинної організації на чолі з керівником одного з підрозділів Офісу генерального прокурора, яка, за інформацією слідства, системно одержувала хабарі від шахрайських колцентрів та відмивала отримані кошти.

6 вересня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 120 млн грн заступнику начальника Департаменту міжнародного співробітництва Сергію Кропиві.

7 вересня генпрокурор Руслан Кравченко на своїх сторінках у соцмережах повідомив, що подає у відставку.

Джерело: «Укрінформ»