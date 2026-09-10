Google-реклама для e-commerce: какие инструменты использовать для привлечения покупателей

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Google-реклама для e-commerce: какие инструменты использовать для привлечения покупателейhttps://racurs.ua/n216155-google-reklama-dlya-e-commerce-kakie-instrumenty-ispolzovat-dlya-privlecheniya-pokupateley.htmlРакурс
Для интернет-магазина реклама в Google — один из действенных способов привлечения аудитории, которая уже интересуется определенной продукцией. Пользователь может увидеть предложение во время поиска, сравнения товаров или после посещения сайта. Поэтому реклама для e-commerce позволяет работать со спросом на разных этапах пути к покупке.
Какие инструменты Google-рекламы подходят для интернет-магазинов
Выбор кампании зависит от задач бизнеса. Google-реклама для интернет-магазина может охватывать поисковые, торговые и автоматизированные форматы. Их сочетание помогает привлекать потенциальных покупателей на разных этапах принятия решения и поддерживать онлайн-продажи.
Поисковая реклама Google Ads
Поисковые рекламные объявления показываются в ответ на запросы пользователей. Если человек ищет конкретный товар, предложение магазина может появиться в результатах поиска. Google Ads для продаж стоит настраивать для продукции со сформированным спросом. Результаты оценивают по кликам, CTR, CPC и конверсиям.
Google Shopping
Реклама товаров в Google позволяет демонстрировать продукцию в формате товарных карточек. Гугл шопинг требует актуального товарного фида, откуда передается информация о товарах. Перед запуском такой рекламы стоит проверить:
- корректность данных об ассортименте, ценах и наличии;
- настроено ли отслеживание целевых действий;
- соответствие рекламных материалов предложению магазина.
Performance Max для e-commerce
Performance Max объединяет различные рекламные каналы Google в одной кампании. Такая реклама интернет-магазина в Google может демонстрироваться в показе, YouTube, Gmail, Discover и других сервисах. Формат может быть полезен магазинам, которые стремятся масштабировать кампании и оптимизировать их под целевые действия.
Ремаркетинг
Такая реклама позволяет повторно обращаться к пользователям, которые просматривали продукцию или оставили товары в корзине. Им можно напомнить о выбранной позиции, сообщить об акции или предложить завершить оформление заказа. Это помогает эффективнее использовать привлеченный трафик и увеличивать количество покупок.
Как выбрать рекламные инструменты Google для своего магазина
Продвижение интернет-магазина в Google стоит планировать с учетом среднего чека, конкуренции, спроса и бюджета. Для одних категорий эффективнее поиск, для других — Performance Max. Перед запуском рекламы товаров определите приоритеты:
- Привлечение новых клиентов.
- Продвижение отдельных категорий.
- Возврат посетителей.
- Увеличение продаж и контроль расходов.
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