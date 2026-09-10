Google-реклама для e-commerce: які інструменти використовувати для залучення покупців

https://racurs.ua/ua/n216155-google-reklama-dlya-e-commerce-yaki-instrumenty-vykorystovuvaty-dlya-zaluchennya-pokupciv.html

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Для інтернет-магазину реклама в Google є одним із дієвих способів залучення аудиторії, яка вже цікавиться певною продукцією. Користувач може побачити пропозицію під час пошуку, порівняння товарів або після відвідування сайту. Тому реклама для e-commerce дає змогу працювати з попитом на різних етапах шляху до покупки.

Які інструменти Google-реклами підходять для інтернет-магазинів

Вибір кампанії залежить від завдань бізнесу. Google-реклама для інтернет-магазину може охоплювати пошукові, торгові та автоматизовані формати. Їх поєднання допомагає залучати потенційних покупців на різних етапах рішення та підтримувати онлайн-продажі.

Пошукова реклама Google Ads

Пошукові рекламні оголошення показуються у відповідь на запити користувачів. Якщо людина шукає конкретний товар, пропозиція магазину може з’явитися в результатах пошуку. Google Ads для продажів варто налаштовувати для продукції зі сформованим попитом. Результати оцінюють за кліками, CTR, CPC та конверсіями.

Google Shopping

Реклама товарів у Google дає змогу демонструвати продукцію у форматі товарних карток. Гугл шопінг потребує актуального товарного фіду, звідки передається інформація про товари. Перед запуском такої реклами варто перевірити:

коректність даних про асортимент, ціни та наявність;

чи налаштоване відстеження цільових дій;

відповідність рекламних матеріалів пропозиції магазину.

Performance Max для e-commerce

Performance Max об'єднує різні рекламні канали Google в одній кампанії. Така реклама інтернет-магазину в Google може демонструватися в пошуку, YouTube, Gmail, Discover та інших сервісах. Формат може бути корисним магазинам, які прагнуть масштабувати кампанії та оптимізувати їх під цільові дії.

Ремаркетинг

Така реклама дає змогу повторно звертатися до користувачів, які переглядали продукцію або залишили товари в кошику. Їм можна нагадати про вибрану позицію, повідомити про акцію чи запропонувати завершити оформлення замовлення. Це допомагає ефективніше використовувати залучений трафік і збільшувати кількість покупок.

Як вибрати рекламні інструменти Google для свого магазину

Просування інтернет-магазину в Google варто планувати з урахуванням середнього чека, конкуренції, попиту та бюджету. Для одних категорій ефективніший пошук, для інших — Performance Max. Перед запуском реклами товарів визначте пріоритети:

Залучення нових клієнтів. Просування окремих категорій. Повернення відвідувачів. Збільшення продажів і контроль витрат.