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Последствия российского удара в Донецкой области, фото: ГСЧС
Рашисты ударили по птицеферме в Донецкой области — погибли животные (ФОТО)https://racurs.ua/n216241-rashisty-udarili-po-pticeferme-v-doneckoy-oblasti-pogibli-jivotnye-foto.htmlРакурс
Російські загарбники знову вдарили по цивільній інфраструктурі Одещини.
Внаслідок влучання на території птахоферми загорівся дах будівлі, обладнаного сонячними панелями. Про це сьогодні, 15 вересня, повідомила прес-служба ДСНС.
Рятувальники оперативно ліквідували пожежу та запобігли знищенню всієї будівлі, — розповіли у відомстві.
Зазначається, що вогнеборцям вдалося врятувати значну кількість птахів, проте частина свійської птиці загинула.
Також про удару по птахофермі повідомив у своєму Telegram-каналі очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.