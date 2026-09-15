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Ракурс
Наслідки російського удару на Донеччині, фото: ДСНС

Рашисти вдарили по птахофермі на Донеччині — загинули тварини (ФОТО)

15 вер 2026, 15:59
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Російські загарбники знову вдарили по цивільній інфраструктурі Одещини.

Внаслідок влучання на території птахоферми загорівся дах будівлі, обладнаного сонячними панелями. Про це сьогодні, 15 вересня, повідомила прес-служба ДСНС.

Рятувальники оперативно ліквідували пожежу та запобігли знищенню всієї будівлі, — розповіли у відомстві.

Зазначається, що вогнеборцям вдалося врятувати значну кількість птахів, проте частина свійської птиці загинула.

Також про удару по птахофермі повідомив у своєму Telegram-каналі очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Наслідки російського удару на Донеччині, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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