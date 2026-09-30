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В Украине ожидаются заморозки

Украинцев предупреждают о заморозках в начале октября

30 сен 2026, 14:54
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Заморозки очікуються в Україні на початку жовтня.

Про це попереджає прес-служба Українського гідрометцентру.

Заморозки на поверхні ґрунту 0−3° (I рівень небезпечності, жовтий) очікуються:

  • вночі 1−3 жовтня — у західних, північних, Вінницькій, Черкаській, Полтавській областях;
  • 2 жовтня також у Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській, Луганській областях;
  • 3 жовтня — і у південній частині.

Такі погодні умови можуть принести шкоду для незібраної городини.

Источник: Ракурс


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