Украинцев предупреждают о заморозках в начале октября

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В Украине ожидаются заморозки
Украинцев предупреждают о заморозках в начале октябряhttps://racurs.ua/n216538-ukraincev-preduprejdaut-o-zamorozkah-v-nachale-oktyabrya.htmlРакурс
Заморозки очікуються в Україні на початку жовтня.
Про це попереджає прес-служба Українського гідрометцентру.
Заморозки на поверхні ґрунту 0−3° (I рівень небезпечності, жовтий) очікуються:
- вночі 1−3 жовтня — у західних, північних, Вінницькій, Черкаській, Полтавській областях;
- 2 жовтня також у Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській, Луганській областях;
- 3 жовтня — і у південній частині.
Такі погодні умови можуть принести шкоду для незібраної городини.