Українців попереджають про заморозки на початку жовтня

В Україні очікуються заморозки

https://racurs.ua/ua/n216538-ukrayinciv-poperedjaut-pro-zamorozky-na-pochatku-jovtnya.html

Ракурс

Заморозки очікуються в Україні на початку жовтня.

Про це попереджає прес-служба Українського гідрометцентру.

Заморозки на поверхні ґрунту 0−3° (I рівень небезпечності, жовтий) очікуються:

вночі 1−3 жовтня — у західних, північних, Вінницькій, Черкаській, Полтавській областях;

2 жовтня також у Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській, Луганській областях;

3 жовтня — і у південній частині.

Такі погодні умови можуть принести шкоду для незібраної городини.