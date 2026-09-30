Українців попереджають про заморозки на початку жовтня

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В Україні очікуються заморозки
Українців попереджають про заморозки на початку жовтняhttps://racurs.ua/ua/n216538-ukrayinciv-poperedjaut-pro-zamorozky-na-pochatku-jovtnya.htmlРакурс
Заморозки очікуються в Україні на початку жовтня.
Про це попереджає прес-служба Українського гідрометцентру.
Заморозки на поверхні ґрунту 0−3° (I рівень небезпечності, жовтий) очікуються:
- вночі 1−3 жовтня — у західних, північних, Вінницькій, Черкаській, Полтавській областях;
- 2 жовтня також у Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській, Луганській областях;
- 3 жовтня — і у південній частині.
Такі погодні умови можуть принести шкоду для незібраної городини.