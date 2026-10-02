В «Резерв+» временно не будет работать одна из функций, фото: Минобороны

https://racurs.ua/n216588-rezerv-na-neskolko-sutok-priostanovit-oformlenie-otsrochok-minoborony.html

Ракурс

Оформлення окремих відстрочок у додатку «Резерв+" буде тимчасово недоступне.

Про це сьогодні, 2 жовтня, повідомила прес-служба Міністерства оборони України.

2 жовтня о 14.30 розпочнуться планові технічні роботи в системах Мінсоцполітики. Через це на кілька діб у Резерв+ не можна буде оформити відстрочку, пов’язану з інвалідністю — власною, дітей або батьків, — розповіли у відомстві.

У Міноборони наголосили, що повторний вхід не відновить доступ до цих послуг під час технічних робіт:

Будь ласка, залишайтеся у своєму акаунті й не виходьте із застосунку для повторного входу. Якщо інформація про інвалідність або відстрочку вже відображається у вашому електронному військово-обліковому документі, вона збережеться.

Про відновлення роботи буде повідомлено окремо — орієнтовно 4 жовтня після 16.00.