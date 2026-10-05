Россияне атаковали Харьков «Бандеролями». Фото:

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Ракурс

Армія Російської Федерації атакувала Харків «Бандеролями».

Унаслідок подвійного удару по Індустріальному району міста, який увечері 4 жовтня здійснили окупанти, загинула одна людина, ще шестеро людей зазнали поранень. Один боєприпас влучив по багатоквартирному будинку. Про це міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив у Telegram.

Також у районі внаслідок обстрілу горіли автомобілі та адміністративна будівля. Ще близько 10 багатоквартирних будинків були пошкоджені.

У ДСНС поінформували про пошкодження житлових та адміністративно-виробничих будівель та автомобілів. Рятувальники ліквідували пожежу в приміщенні двоповерхової адмінбудівлі й автомобілів.

Крім того, вчора ввечері росіяни здійснили атаку FPV-дроном у передмісті Запоріжжя. Попередньо, загинув чоловік, ще одна зазнала травм. Загорівся вантажний автомобіль та суха рослинність, але надзвичайники ліквідували пожежу.

Нагадаємо, 2 жовтня російські ударні БпЛА вдарили по житловому сектору селища Шевченкове Куп’янського району Харківської області. Дрон влучив у двоповерховий багатоквартирний будинок. Постраждали троє осіб.