ВАКС продлил процессуальные обязанности экс-главе Хмельницкой МСЭК Крупе

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Татьяна Крупа, фото: Стас Юрченко/Ґрати
ВАКС продлил процессуальные обязанности экс-главе Хмельницкой МСЭК Крупеhttps://racurs.ua/n216631-vaks-prodlil-processualnye-obyazannosti-eks-glave-hmelnickoy-msek-krupe.htmlРакурс
Вищий антикорупційний суд продовжив до 5 грудня включно строк дії процесуальних обов’язків, покладених на колишню керівницю Хмельницької МСЕК Тетяну Крупу.
Про це сьогодні, 5 жовтня, повідомила прес-служба ВАКС.
Зазначається, що цим рішенням суд задовольнив відповідне клопотання прокурора САП.
Відповідно до ухвали суду обвинувачена зобов’язана:
- повідомляти суд про зміну свого місця проживання;
- здати на зберігання до уповноваженого органу паспорт (паспорти) для виїзду за кордон та інші документи, що надають право на виїзд з України і в’їзд в Україну, окрім паспорта громадянина України.