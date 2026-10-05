ВАКС продлил процессуальные обязанности экс-главе Хмельницкой МСЭК Крупе

Татьяна Крупа, фото: Стас Юрченко/Ґрати

https://racurs.ua/n216631-vaks-prodlil-processualnye-obyazannosti-eks-glave-hmelnickoy-msek-krupe.html

Ракурс

Вищий антикорупційний суд продовжив до 5 грудня включно строк дії процесуальних обов’язків, покладених на колишню керівницю Хмельницької МСЕК Тетяну Крупу.

Про це сьогодні, 5 жовтня, повідомила прес-служба ВАКС.

Зазначається, що цим рішенням суд задовольнив відповідне клопотання прокурора САП.

Відповідно до ухвали суду обвинувачена зобов’язана: