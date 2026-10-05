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Ракурс
Татьяна Крупа, фото: Стас Юрченко/Ґрати

ВАКС продлил процессуальные обязанности экс-главе Хмельницкой МСЭК Крупе

5 окт 2026, 20:33
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Вищий антикорупційний суд продовжив до 5 грудня включно строк дії процесуальних обов’язків, покладених на колишню керівницю Хмельницької МСЕК Тетяну Крупу.

Про це сьогодні, 5 жовтня, повідомила прес-служба ВАКС.

Зазначається, що цим рішенням суд задовольнив відповідне клопотання прокурора САП.

Відповідно до ухвали суду обвинувачена зобов’язана:

  • повідомляти суд про зміну свого місця проживання;
  • здати на зберігання до уповноваженого органу паспорт (паспорти) для виїзду за кордон та інші документи, що надають право на виїзд з України і в’їзд в Україну, окрім паспорта громадянина України.

Источник: Ракурс


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