Владимир Зеленский, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

https://racurs.ua/n216646-rossiya-gotovitsya-k-massirovannomu-udaru-po-ukraine-zelenskiy.html

Ракурс

Отримано оновлену інформацію від розвідки щодо підготовки росіян до масованого удару.

Про це сьогодні, 6 жовтня, повідомив у своєму Telegram-каналі президент України Володимир Зеленський за результатами селектора, проведеного з урядовцями, військовими та ключовими службами.

Готуємо протидію. Визначили строки виконання значної частини завдань, першочергові вже реалізовуються, — зазначив Зеленський.

За його словами, урядовці разом з представниками обласних влад також підготували додаткові логістичні рішення у відповідь на російську операцію проти української логістики.

Зеленський зазначив, що під час селектора міністр оборони та командувач Повітряних Сил доповіли про розподіл засобів захисту неба й організацію рубежів прикриття визначених ключових обʼєктів:

Необхідну амуніцію для F-16, засоби перехоплення, протиракети забезпечуємо. Найскладніше з антибалістикою, і наявність цього постачання залежить виключно від партнерів. Працюємо з ними в щоденному режимі.

За даними моніторингових Telegram-каналів, росіяни цієї ночі завершили передислокацію стратегічних бомбардувальників ТУ95 та 160 — до застосування готові дев’ять бортів. Також ворог підготував балістику і накопичує рективні БпЛА.