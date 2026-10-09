Российская ракета попала в цех по производству одежды в Харькове. Фото:

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Ракурс

Російська ракета влучила у цех бренду жіночого верхнього одягу Mangelo в Харкові.

Атака на виробництво відбулася кілька днів тому. Внаслідок влучання у цех є загиблі, багато людей зазнали поранень. Постраждали працівники виробництва й керівництво компанії. Багато поранених перебувають у лікарнях. Про це бренд повідомив в Instagram.

У компанії зазначили, що наразі не можуть підрахувати кількість знищеного товару.

Ми втратили майже все, що мали на виробництві. І поки навіть не можемо точно сказати, скільки товару знищено, що вдалося зберегти та в якому стані залишився наш цех, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вночі 9 жовтня в Бучанському районі Київщини росіяни атакували складські приміщення. Внаслідок ворожої атаки постраждали троє людей. Одну госпіталізували до лікарні, ще двом постраждалим медичну допомогу надали на місці. Рятувальники шукають ще одну жінку, яка може перебувати під завалами.