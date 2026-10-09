РФ вночі атакувала Україну 136 дронами, але ППО знешкодила 114 з них. Фото:

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Країна-агресор Росія вночі 9 жовтня атакувала Україну 136 безпілотниками.

З російських Орла, Приморсько-Ахтарська, а також окупованих Донецька та Криму летіли ударні БпЛА типу Shahed (93 із них — реактивні), «Гербера» та дрони-імітатори типу «Пародія». Ворожу атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі групи. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

Українська ППО знешкодила 114 ворожих БпЛА типу Shahed (77 із них — реактивні) та безпілотників інших типів. На восьми локаціях влучили ворожі БпЛА, а на семи локаціях впали уламки.

В Івано-Франківську внаслідок російської атаки загинула людина. У ДСНС поінформували, що загорілася будівля, а також суха трава та чагарники на відкритій території. Рятувальники вже ліквідували пожежі.

А в Бучанському районі Київщини росіяни атакували складські приміщення. Внаслідок ворожої атаки постраждали троє людей. Одну госпіталізували до лікарні, ще двом постраждалим медичну допомогу надали на місці. Рятувальники шукають ще одну жінку, яка може перебувати під завалами.

Нагадаємо, вранці 9 жовтня російські окупанти атакували Запоріжжя. Внаслідок обстрілу загинув чоловік, ще п’ятеро людей постраждали. Серед поранених також дитина.