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Последствия российских обстрелов Днепропетровщины, фото: ГСЧС
40 раз в течение дня атаковали россияне Днепропетровщину — погиб человек (ФОТО)https://racurs.ua/n216738-40-raz-v-techenie-dnya-atakovali-rossiyane-dnepropetrovschinu-pogib-chelovek-foto.htmlРакурс
Російські загарбники протягом дня майже 40 разів атакували три райони Дніпропетровської області.
Загинула людина. Про це сьогодні, 9 жовтня, повідомляє прес-служба ДСНС.
Зафіксовано такі наслідки:
- у Криворізькому районі — пошкоджено об'єкт інфраструктури та приватні житлові будинки;
- у Нікопольському районі — пошкоджено багатоквартирні й приватні житлові будинки, підприємства та об'єкт інфраструктури;
- у Синельниківському районі — під ударами опинилися Зайцівська та Петропавлівська громади. Загинула людина. Пошкоджено агропідприємство й об'єкти інфраструктури.
Усі пожежі, спричинені російськими обстрілами, рятувальники ліквідували, — зазначили у ДСНС.