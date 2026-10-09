Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия российских обстрелов Днепропетровщины, фото: ГСЧС

40 раз в течение дня атаковали россияне Днепропетровщину — погиб человек (ФОТО)

9 окт 2026, 20:57
999

Російські загарбники протягом дня майже 40 разів атакували три райони Дніпропетровської області.

Загинула людина. Про це сьогодні, 9 жовтня, повідомляє прес-служба ДСНС.

Зафіксовано такі наслідки:

  • у Криворізькому районі — пошкоджено об'єкт інфраструктури та приватні житлові будинки;
  • у Нікопольському районі — пошкоджено багатоквартирні й приватні житлові будинки, підприємства та об'єкт інфраструктури;
  • у Синельниківському районі — під ударами опинилися Зайцівська та Петропавлівська громади. Загинула людина. Пошкоджено агропідприємство й об'єкти інфраструктури.

Усі пожежі, спричинені російськими обстрілами, рятувальники ліквідували, — зазначили у ДСНС.

Наслідки російських обстрілів Дніпропетровщини, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров