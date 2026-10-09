Последствия российских обстрелов Днепропетровщины, фото: ГСЧС

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Російські загарбники протягом дня майже 40 разів атакували три райони Дніпропетровської області.

Загинула людина. Про це сьогодні, 9 жовтня, повідомляє прес-служба ДСНС.

Зафіксовано такі наслідки:

у Криворізькому районі — пошкоджено об'єкт інфраструктури та приватні житлові будинки;

у Нікопольському районі — пошкоджено багатоквартирні й приватні житлові будинки, підприємства та об'єкт інфраструктури;

у Синельниківському районі — під ударами опинилися Зайцівська та Петропавлівська громади. Загинула людина. Пошкоджено агропідприємство й об'єкти інфраструктури.