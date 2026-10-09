Здание Международного уголовного суда, фото: ZN.ua

https://racurs.ua/n216739-sankcii-protiv-mejdunarodnogo-ugolovnogo-suda-vveli-ssha.html

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Адміністрація президента США Дональда Трампа сьогодні, 9 жовтня, запровадила санкції проти Міжнародного кримінального суду.

Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на заяву державного секретаря США Марко Рубіо.

Сам МКС назвав цей крок «нападом на верховенство права та самі основи міжнародного правопорядку» і закликав 125 держав-учасниць вжити заходів для його захисту.

Суд не може діяти самотужки. Його доля тепер також залежить від держав, які його заснували, — йдеться у заяві. — Йдеться не лише про захист окремої установи, а й про збереження міжнародного порядку, що ґрунтується на верховенстві права. Історія дасть оцінку цьому моменту.

Адміністрація Трампа давно вороже ставиться до цього суду, створеного у 2002 році для переслідування за воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид, і раніше вже запроваджувала санкції проти його прокурорів та суддів. Сьогоднішній крок є значно радикальнішим, оскільки передбачає можливе покарання компаній, які надають послуги самому суду.

Президент Трамп ніколи не дозволить Міжнародному кримінальному суду переслідувати американців, — заявив Рубіо.

Саме тому сьогодні Сполучені Штати запроваджують санкції проти Міжнародного кримінального суду. Ми заборонимо операції з цим судом-порушником, перекриємо йому доступ до ресурсів і паралізуємо його діяльність, — додав він.

Міністерство фінансів США оголосило про запровадження санкцій із початковим пільговим періодом у шість місяців, а також передбачило певні винятки, що дозволяють здійснювати окремі операції у сферах телекомунікацій, програмного забезпечення, виплати пенсій та дій, пов’язаних із утримуваними під вартою особами.

Рубіо зазначив, що санкції розроблено так, аби дати суду та державам-членам можливість відреагувати на занепокоєння США, і що їхні умови будуть переглянуті, якщо ці вимоги не будуть виконані.

Вашингтон різко розкритикував МКС через видачу ордерів на арешт ізраїльських посадовців, зокрема прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу, а також через попереднє розслідування дій американських військових в Афганістані (щодо якого, за твердженням МКС, пріоритетність було знижено).

МКС видав ордери на арешт понад 70 осіб, серед яких світові лідери та ключові фігури глобальних конфліктів. Окрім Нетаньягу, суд також домагався арешту представників руху ХАМАС.

Серед інших осіб, щодо яких було видано ордери на арешт, російський диктатор Володимир Путін, колишній президент Судану Омар аль-Башир і колишній лідер Лівії Муаммар Каддафі.

Джерело: Reuters