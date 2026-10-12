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Последствия российских обстрелов, фото: ГСЧС
Россияне ночью и утром атаковали жилые дома и энергоинфраструктуру — Корецкийhttps://racurs.ua/n216755-rossiyane-nochu-i-utrom-atakovali-jilye-doma-i-energoinfrastrukturu-koreckiy.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 12 жовтня, вночі та вранці знову атакували житлові будинки.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.
Зокрема:
- в Ізюмі пошкоджено сім приватних будинків, одна людина постраждала;
- у Харкові російський дрон влучив у дев’ятиповерхівку. Станом на цю хвилину відомо про 22 постраждалих, серед них дві дитини;
- під ударами також була житлова забудова Краматорська і Словʼянська.
Також російські війська:
- вночі атакували нафтогазові та інші енергетичні обʼєкти в кількох регіонах;
- били по складських приміщеннях, логістичних компаніях, торгових центрах, залізничній інфраструктурі, АЗС та фермерських господарствах.
Дякую рятувальникам, поліцейським, медикам і всім, хто працює на місцях ударів, ліквідовує наслідки та допомагає людям, — наголосив Корецький.