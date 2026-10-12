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Последствия российских обстрелов, фото: ГСЧС

Россияне ночью и утром атаковали жилые дома и энергоинфраструктуру — Корецкий

12 окт 2026, 14:33
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Російські загарбники сьогодні, 12 жовтня, вночі та вранці знову атакували житлові будинки.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

Зокрема:

  • в Ізюмі пошкоджено сім приватних будинків, одна людина постраждала;
  • у Харкові російський дрон влучив у дев’ятиповерхівку. Станом на цю хвилину відомо про 22 постраждалих, серед них дві дитини;
  • під ударами також була житлова забудова Краматорська і Словʼянська.

Також російські війська:

  • вночі атакували нафтогазові та інші енергетичні обʼєкти в кількох регіонах;
  • били по складських приміщеннях, логістичних компаніях, торгових центрах, залізничній інфраструктурі, АЗС та фермерських господарствах.

Дякую рятувальникам, поліцейським, медикам і всім, хто працює на місцях ударів, ліквідовує наслідки та допомагає людям, — наголосив Корецький.

Источник: Ракурс


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