Последствия российских обстрелов, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n216755-rossiyane-nochu-i-utrom-atakovali-jilye-doma-i-energoinfrastrukturu-koreckiy.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 12 жовтня, вночі та вранці знову атакували житлові будинки.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

Зокрема:

в Ізюмі пошкоджено сім приватних будинків, одна людина постраждала;

у Харкові російський дрон влучив у дев’ятиповерхівку. Станом на цю хвилину відомо про 22 постраждалих, серед них дві дитини;

під ударами також була житлова забудова Краматорська і Словʼянська.

Також російські війська:

вночі атакували нафтогазові та інші енергетичні обʼєкти в кількох регіонах;

били по складських приміщеннях, логістичних компаніях, торгових центрах, залізничній інфраструктурі, АЗС та фермерських господарствах.