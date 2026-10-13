Дональд Трамп обвинил Россию и Украину в нарушении объявленного им энергетического перемирия. Фото:

https://racurs.ua/n216775-tramp-obvinil-rf-i-ukrainu-v-narushenii-obyavlennogo-im-energeticheskogo-peremiriya.html

Ракурс

Президент США Дональд Трамп звинуватив РФ та Україну в порушенні «енергетичного перемир’я».

Американський лідер наголосив, що оголошене ним «енергетичне перемир’я» порушували як Російська Федерація, так і Україна. Про це він сказав у відповідь на запитання журналістів, передає DWS News.

Мені треба це перевірити, бо порушення були з обох боків, — заявив він.

При цьому господар Білого дому заперечив слова представників медіа про те, що Москва на відміну від України, не погодилася на «перемир'я».

Вони погодилися — знаєте чому? Бо я сказав їм погодитися, — розповів він.

Також Трамп знову повторив, що російський диктатор Володимир Путін хоче піти на угоду більше, ніж президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 11 жовтня президент США Дональд Трамп заявив про нібито початок «енергетичного перемир’я» між Україною та РФ. Американський лідер наголосив, що Київ та Москва нібито погодилися на припинення ударів.

Президент України Володимир Зеленський назвав цю заяву «новиною». Однак додав, що українська сторона готова до такого кроку, якщо його реально виконає й російська сторона.

А 12 жовтня Зеленський заявив, що РФ завдала ударів по шести енергетичних об'єктах в Україні. Глава держави наголосив, що Україна вчора не атакувала жодних енергетичних об'єктів на території Росії.

Джерело: DWS News