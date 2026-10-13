Киевлянка «засветила» позиции ПВО, фото: СБУ

https://racurs.ua/n216785-v-kieve-razoblachili-jenschinu-zasvetivshuu-pozicii-pvo-foto-video.html

Ракурс

У Києві кіберфахівці СБУ затримали мешканку столиці, яка сфотографувала та поширила в інтернеті позиції української ППО.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Як з’ясувало розслідування, жінка надіслала фото розташування Сил оборони адміністратору місцевого Телеграм-каналу та своїм знайомим, — розповіли у СБУ. — Невдовзі ці світлини «підхопили» кремлівські пропагандисти і почали виправдовувати ними російські атаки по Києву.

Зазначається, що ще вже третя протягом тижня фігурантка, яку СБУ викрила на «зливі» інформації про Сили оборони у столиці.

За матеріалами справи:

затриманою є працівниця клінінгової компанії, яка відзняла на телефонну камеру позиції вітчизняної ППО через лобове скло власного авто, коли їхала по місту;

ініційована СБУ експертиза підтвердила факт завдання шкоди державній безпеці України внаслідок публічного поширення закритих відомостей про Сили оборони.

Наразі їй повідомили про підозру за ч. 2 ст. 114−2 Кримінального кодексу (несанкціоноване поширення інформації про розташування ЗСУ з можливістю їх ідентифікації на місцевості, вчинене в умовах воєнного стану). Жінці загрожують до восьми років позбавлення волі.