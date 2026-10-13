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Ракурс
Киевлянка «засветила» позиции ПВО, фото: СБУ

В Киеве разоблачили женщину, «засветившую» позиции ПВО (ФОТО, ВИДЕО)

13 окт 2026, 16:05
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У Києві кіберфахівці СБУ затримали мешканку столиці, яка сфотографувала та поширила в інтернеті позиції української ППО.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Як з’ясувало розслідування, жінка надіслала фото розташування Сил оборони адміністратору місцевого Телеграм-каналу та своїм знайомим, — розповіли у СБУ. — Невдовзі ці світлини «підхопили» кремлівські пропагандисти і почали виправдовувати ними російські атаки по Києву.

Зазначається, що ще вже третя протягом тижня фігурантка, яку СБУ викрила на «зливі» інформації про Сили оборони у столиці.

За матеріалами справи:

  • затриманою є працівниця клінінгової компанії, яка відзняла на телефонну камеру позиції вітчизняної ППО через лобове скло власного авто, коли їхала по місту;
  • ініційована СБУ експертиза підтвердила факт завдання шкоди державній безпеці України внаслідок публічного поширення закритих відомостей про Сили оборони.

Наразі їй повідомили про підозру за ч. 2 ст. 114−2 Кримінального кодексу (несанкціоноване поширення інформації про розташування ЗСУ з можливістю їх ідентифікації на місцевості, вчинене в умовах воєнного стану). Жінці загрожують до восьми років позбавлення волі.

Служба безпеки вкотре закликає громадян не знімати та не поширювати фото і відео ворожих атак. Зокрема, не публікувати контент, який фіксує розташування систем ППО, їх бойову роботу, а також удари рашистів по військових об'єктах і критичній інфраструктурі України, — наголошують у СБУ.

Киянка «засвітила» позиції ППО, фото: СБУ

Источник: Ракурс


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