Россияне совершили очередную массированную воздушную атаку по Украине, инфографика: Воздушные силы

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 14 жовтня (з 18.00 13 жовтня), завдали масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА та 39 ракет різних типів, що заходять на ціль по балістичній траєкторії.

Про це повідомляє прес-служба Командування Повітряних сил ЗСУ.

Основний напрямок удару — Київ, Київщина та Харківщина. Особливість — одночасне застосування засобів повітряного нападу різних типів із різних напрямків, велика кількість «балістики» по об'єктах енергетики, — вказано в повідомленні.

Усього радіотехнічними військами Повітряних сил зафіксовано 167 засобів повітряного нападу — 39 ракет і 128 БпЛА різних типів:

39 ракет «Іскандер-М"/KN-23/С-400/"Циркон"/"Онікс» (райони пуску — Курська, Брянська, Воронізька і Ростовська області РФ);

128 ударних БпЛА типу Shahed (серед них 77 реактивних), «Бандероль/Дань-Т», «Гербера», «Італмас», дронів-імітаторів типу «Пародія» (із напрямків російських Міллерово і Орла, ТОТ Донецька і Гвардійського (окупований Крим), а також із акваторії Азовського моря).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — розповіли в Повітряних силах.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 119 цілей:

чотири балістичні ракети «Іскандер-М"/KN-23/С-400/"Циркон"/"Онікс»;

115 ворожих БпЛА різних типів (із них — 59 реактивні), що становить 90% від загальної кількості ударних БпЛА.

За попередньою інформацією, станом на 09.00:

зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА на 22 локаціях й падіння збитих (уламки) на восьми локаціях;

частина ворожих ракет цілей не досягла.