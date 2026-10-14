Российский агент пытался активировать для РФ 148 систем «Старлинк». Фото:

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Ракурс

Контррозвідка СБУ викрила спробу реєстрації однієї із найбільших партій супутникових станцій «Старлінк» для Росії.

У Києві оперативники спецслужби затримали агента російської Федеральної служби безпеки, який намагався активувати для окупантів 148 інтернет-пристроїв. Ці термінали противник намагався задіяти для планування бойових операцій у Донецькій та Запорізькій областях. Про це 14 жовтня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

З’ясувалося, що на ворога працював 18-річний колишній студент столичного коледжу. Упродовж декількох днів після вербування зловмисник оформив 15 систем «Старлінк». Для цього він використовував паспортні дані свої родичів та знайомих. Потім агент підготував «підставні» персональні дані для реєстрації ще 133 терміналів для ФСБ.

Зловмисника затримали поблизу поштового відділення, де він планував активувати нову партію інтернет-станцій. Попередньо з цим були заблоковані його попередні «Старлінки».

Затриманому вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Агент перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, російський агент зареєстрував для окупантів 27 терміналів супутникового зв’язку «Старлінк». Верифікацією систем зловмисник здійснив у прифронтовому Ізюмі Харківської області, а ворог сподівався використати ці пристрої для координації штурмових підрозділів та дронових ударів по регіону.