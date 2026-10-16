Россияне совершили очередную массированную воздушную атаку на Украину, инфографика: Воздушные силы

https://racurs.ua/n216856-149-bpla-atakovali-ukrainu-v-noch-na-16-oktyabrya-vozdushnye-sily-infografika.html

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 16 жовтня (з 18.00 15 жовтня), атакували Україну загалом 149 ударними БпЛА типу Shahed (108 із них — реактивні), «Гербера» та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків Орла (РФ) та тимчасово окупованих Донецька і Гвардійського (Крим).

Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

За попередніми даними, станом на 09.30:

протиповітряною обороною збито/подавлено 114 ворожих БпЛА типу Shahed (77 із них — реактивні), «Гербера» та дронів інших типів;

зафіксовано влучання 27 засобів повітряного нападу противника на 24 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 14 локаціях.