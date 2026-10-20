Последствия российского удара в Киевской области, фото: ГСЧС

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 20 жовтня, завдали удару по виробничо-складській будівлі в одній із громад Обухівського району на Київщині.

В результаті загинули троє людей, ще шестеро постраждали. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Пожежу ліквідовано, тривають роботи з розбирання завалів.

Очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко у своєму Telegram-каналі повідомив, що внаслідок цієї російської атаки загинули чоловік та двоє жінок.