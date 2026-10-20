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Последствия российского удара в Киевской области, фото: ГСЧС
Россияне ударили по предприятию в Киевской области — трое погибших (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n216909-rossiyane-udarili-po-predpriyatiu-v-kievskoy-oblasti-troe-pogibshih-foto-video.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 20 жовтня, завдали удару по виробничо-складській будівлі в одній із громад Обухівського району на Київщині.
В результаті загинули троє людей, ще шестеро постраждали. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Пожежу ліквідовано, тривають роботи з розбирання завалів.
Очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко у своєму Telegram-каналі повідомив, що внаслідок цієї російської атаки загинули чоловік та двоє жінок.
Тіла загиблих виявили під час ліквідації наслідків атаки, — зазначив він.