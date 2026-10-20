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Наслідки російського удару на Київщині, фото: ДСНС
Росіяни вдарили по підприємству на Київщині — троє загиблих (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n216909-rosiyany-vdaryly-po-pidpryiemstvu-na-kyyivschyni-troie-zagyblyh-foto-video.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 20 жовтня, завдали удару по виробничо-складській будівлі в одній із громад Обухівського району на Київщині.
В результаті загинули троє людей, ще шестеро постраждали. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Пожежу ліквідовано, тривають роботи з розбирання завалів.
Очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко у своєму Telegram-каналі повідомив, що внаслідок цієї російської атаки загинули чоловік та двоє жінок.
Тіла загиблих виявили під час ліквідації наслідків атаки, — зазначив він.