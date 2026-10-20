Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російського удару на Київщині, фото: ДСНС

Росіяни вдарили по підприємству на Київщині — троє загиблих (ФОТО, ВІДЕО)

20 жов 2026, 09:56
999

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 20 жовтня, завдали удару по виробничо-складській будівлі в одній із громад Обухівського району на Київщині.

В результаті загинули троє людей, ще шестеро постраждали. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Пожежу ліквідовано, тривають роботи з розбирання завалів.

Очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко у своєму Telegram-каналі повідомив, що внаслідок цієї російської атаки загинули чоловік та двоє жінок.

Тіла загиблих виявили під час ліквідації наслідків атаки, — зазначив він.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів