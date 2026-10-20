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Росіяни здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, інфографіка: Повітряні сили
165 БпЛА атакували Україну в ніч на 20 жовтня — Повітряні сили (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n216907-165-bpla-atakuvaly-ukrayinu-v-nich-na-20-jovtnya-povitryani-syly-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 20 жовтня (з 18.00 19 жовтня), атакували Україну загалом 165 ударними БпЛА типу Shahed (105 із них — реактивні), S8000 «Бандероль"/"Дань-Т», «Гербера» та дронами-імітаторами типу «Пародія».
Запуски здійснювалися із напрямків акваторії Азовського моря, російських Орла, Курська і Приморсько-Ахтарська, також із тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського (Крим). Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.
За попередніми даними, станом на 08.00:
- протиповітряною обороною збито/подавлено 115 ворожих БпЛА типу Shahed (73 із них — реактивні), «Гербера», дронів інших типів;
- 20 ударних безпілотників ще в повітрі, бойова робота триває;
- зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 30 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 13 локаціях.