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Ракурс
Росіяни здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, інфографіка: Повітряні сили

165 БпЛА атакували Україну в ніч на 20 жовтня — Повітряні сили (ІНФОГРАФІКА)

20 жов 2026, 08:49
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 20 жовтня (з 18.00 19 жовтня), атакували Україну загалом 165 ударними БпЛА типу Shahed (105 із них — реактивні), S8000 «Бандероль"/"Дань-Т», «Гербера» та дронами-імітаторами типу «Пародія».

Запуски здійснювалися із напрямків акваторії Азовського моря, російських Орла, Курська і Приморсько-Ахтарська, також із тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського (Крим). Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

За попередніми даними, станом на 08.00:

  • протиповітряною обороною збито/подавлено 115 ворожих БпЛА типу Shahed (73 із них — реактивні), «Гербера», дронів інших типів;
  • 20 ударних безпілотників ще в повітрі, бойова робота триває;
  • зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 30 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 13 локаціях.

Джерело: Ракурс


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