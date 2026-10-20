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Силы обороны поразили ряд важных целей, инфографика: Генштаб ВСУ

Силы обороны поразили пункт управления и ремонтное подразделение оккупантов — Генштаб

20 окт 2026, 13:11
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Сили оборони України вчора, 19 жовтня та в ніч на сьогодні, 20 жовтня, уразили низку важливих цілей на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зокрема, уражено:

  • пункт управління підрозділу окупантів у районі населеного пункту Федорівка Запорізької області;
  • ремонтний підрозділ армії рф в районі населеного пункту Кальміуське Донецької області.

Знищення таких об'єктів ускладнює противнику відновлення пошкодженої техніки та її повернення на фронт, — наголошують у Генштабі.

Також уражено:

  • склади матеріально-технічних засобів окупантів в районах населених пунктів Кріпенський Луганської області, Рівнопіль на Донеччині та Лагідне Запорізької області;
  • зосередження живої сили російського агресора в районах населених пунктів Рибалівка, Басань, Федорівка та Миколаївка Запорізької області, Зелений Гай, Горлівка та Селидове Донецької області, а також Сватове на Луганщині.

Робота по ключових військових цілях противника триватиме до повного припинення збройної агресії росії проти України, — наголошують у Генштабі.

Источник: Ракурс


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