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Сили оборони уразили низку важливих цілей, інфографіка: Генштаб ЗСУ
Сили оборони уразили пункт управління та ремонтний підрозділ окупантів — Генштабhttps://racurs.ua/ua/n216914-syly-oborony-urazyly-punkt-upravlinnya-ta-remontnyy-pidrozdil-okupantiv-genshtab.htmlРакурс
Сили оборони України вчора, 19 жовтня та в ніч на сьогодні, 20 жовтня, уразили низку важливих цілей на тимчасово окупованих територіях.
Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Зокрема, уражено:
- пункт управління підрозділу окупантів у районі населеного пункту Федорівка Запорізької області;
- ремонтний підрозділ армії рф в районі населеного пункту Кальміуське Донецької області.
Знищення таких об'єктів ускладнює противнику відновлення пошкодженої техніки та її повернення на фронт, — наголошують у Генштабі.
Також уражено:
- склади матеріально-технічних засобів окупантів в районах населених пунктів Кріпенський Луганської області, Рівнопіль на Донеччині та Лагідне Запорізької області;
- зосередження живої сили російського агресора в районах населених пунктів Рибалівка, Басань, Федорівка та Миколаївка Запорізької області, Зелений Гай, Горлівка та Селидове Донецької області, а також Сватове на Луганщині.
Робота по ключових військових цілях противника триватиме до повного припинення збройної агресії росії проти України, — наголошують у Генштабі.