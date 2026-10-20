Сили оборони уразили низку важливих цілей, інфографіка: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n216914-syly-oborony-urazyly-punkt-upravlinnya-ta-remontnyy-pidrozdil-okupantiv-genshtab.html

Ракурс

Сили оборони України вчора, 19 жовтня та в ніч на сьогодні, 20 жовтня, уразили низку важливих цілей на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зокрема, уражено:

пункт управління підрозділу окупантів у районі населеного пункту Федорівка Запорізької області;

ремонтний підрозділ армії рф в районі населеного пункту Кальміуське Донецької області.

Знищення таких об'єктів ускладнює противнику відновлення пошкодженої техніки та її повернення на фронт, — наголошують у Генштабі.

Також уражено:

склади матеріально-технічних засобів окупантів в районах населених пунктів Кріпенський Луганської області, Рівнопіль на Донеччині та Лагідне Запорізької області;

зосередження живої сили російського агресора в районах населених пунктів Рибалівка, Басань, Федорівка та Миколаївка Запорізької області, Зелений Гай, Горлівка та Селидове Донецької області, а також Сватове на Луганщині.