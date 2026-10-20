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Россияне 20 октября нанесли удар по автодороге М-05 Киев-Одесса, фото: Киевская областная прокуратура

Россияне ударили по шаттлу Национального военного мемориального кладбища — погиб водитель

20 окт 2026, 14:02
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На Київщині під час російської атаки на автодорогу М-05 «Київ — Одеса» сьогодні, 20 жовтня, вранці загинув водій шатла, який надавав послуги з перевезення з Києва до Національного військового меморіального кладовища.

У шатлі також перебували пасажири. Ніхто з них не постраждав. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці меморіалу.

Він виконував рейс, коли автобус зазнав пошкоджень унаслідок ворожого удару. Андрій (загиблий — ред.) був за кермом. Допомагав людям дістатися до Меморіалу, де поховані їхні рідні та побратими, — вказано в повідомленні.

Рух шатлу наразі призупинено.

Нагадаємо, сьогодні, 20 жовтня, вранці зафіксовано влучання російського безпілотника поблизу автодороги «Київ — Одеса» у селищі Чабани. За попередньою інформацією, троє людей загинули, ще четверо дістали поранення.

Источник: Ракурс


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